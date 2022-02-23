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Bacadan çıkan yangın evi yaktı

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bacadan çıkan yangın evde hasara neden oldu.

Bacadan çıkan yangın evi yaktı
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bacadan çıkan yangın evde hasara neden oldu.

Yangın, ilçede bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Arif Yayalar Sokak’ta bulunan iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangının bacadan çıktığı tahmin edilirken, yangın kısa sürede evin içini sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

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