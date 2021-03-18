Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü

Sultagnazi’de faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasının bacasında çıkan yangın, kısa sürede kumaşların üstüne sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle fabrikayı sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.Olay, saat 16.45 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi üzerinde bulunan bir kumaş boyama fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kumaş boyama fabrikası ve depo olarak faaliyet gösteren işyerinin baca kısmında başlayan yangın, sıçrayan kıvılcımların kumaşların üzerine düşmesi sonucu büyüdü. Kısa sürede alevlerin sardığı fabrikada, personeller yangın tüpleri ile yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.