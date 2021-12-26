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Bağcılar - Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durdurulurken, ekipleri araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Bağcılar - Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durdurulurken, ekipleri araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bağcılar - Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durdurulurken, ekipleri araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bağcılar - Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durdurulurken, ekipleri araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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