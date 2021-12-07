Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.
Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.
Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.