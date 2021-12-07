banner4556

Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.

banner4336

Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.

Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.
banner3909
banner4558

Bağcılar TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otobüs köprüden düşmekten son anda kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkulukları kırarak durabilen otobüste bulunanlar tahliye edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasına ilişkin...
Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasına ilişkin...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4321

banner3841