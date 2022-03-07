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Bağcılar TEM’de çakarlı araçlara denetim

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Bağcılar TEM’de usulsüz çakar siren bulunduran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet şeridinde yapılan çevirmelerde araçların kurallara riayet ettiği görüldü.

Bağcılar TEM’de çakarlı araçlara denetim
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Bağcılar TEM’de usulsüz çakar siren bulunduran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet şeridinde yapılan çevirmelerde araçların kurallara riayet ettiği görüldü.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar TEM Kuzey Yolu Yeni Havalimanı istikametinde çakar siren kullanan araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri emniyet şeridinde yaptığı çevirmelerde sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetleyip, izin belgelerini kontrol etti. Polis ekiplerinin yaptığı çevirmelerde araçlarında çakar bulunduran sürücülerin izin belgelerinin olduğu görüldü.

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