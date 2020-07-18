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Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başl

Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başl
Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
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SIRADAKİ HABER
Bağcılar’da polise yönelik silahlı saldırı
Bağcılar’da polise yönelik silahlı saldırı
  1. ASAYİŞ

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