Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başl
Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
YORUM EKLE