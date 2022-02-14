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Bağcılar’da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Bağcılar’da 2 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri ekipleri tarafından söndürüldü.

Bağcılar’da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Bağcılar’da 2 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri ekipleri tarafından söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Güneşli Mahallesi 1319 Sokak’taki 2 katlı bir binanın çatı katında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çatı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

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