Bağcılar’da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Bağcılar’da 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.00’de Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak’taki 4 katlı binanı çatı katında çıktı. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan Nizamettin Gençor, “Zannedersem elektrik kontağından çıktı yangın. Çıkınca yanda da benim çocuk oturuyor. Oraya sıçramış o da işteymiş. Alttaki komşu haber verdi bana. Daha sonra itfaiyeler geldi. Büyük ihtimalle yaralı veya mahsur kalma yok” dedi.