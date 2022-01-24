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Bağcılar’da araçlar yolda kaldı

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Bağcılar’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Sürücülerin ve işe gitmeye çalışan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı.

Bağcılar’da araçlar yolda kaldı
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Bağcılar’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Sürücülerin ve işe gitmeye çalışan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı.

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İstanbul’da gece boyunca etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sabah işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bağcılar’da servis araçları ve otomobiller yolda kaldı. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları tuzu yola dökerek araçların ilerlemesini sağlamaya çalıştı. Yolda kalan bir servis aracını da yine içerisinde bulunan işçiler iterek kurtarmaya çalıştı.

Servisle işine gitmeye çalışan bir vatandaş, "Yolları görüyorsun ne tuzlama var ne bir şey. Yarım saattir çıkamıyoruz. Nasıl olacak. Yazık günah bu insanlara. Hani belediye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

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