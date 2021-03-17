Bağcılar’da balıkçıda yaşanan patlama kamerada

Bağcılar’da sabaha karşı bir balıkçıda yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar’da balıkçıda yaşanan patlama kamerada
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Bağcılar’da sabaha karşı bir balıkçıda yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar’da sabaha karşı bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluşmuştu. Yaşanan patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde balıkçı dükkanında şiddetli bir patlama yaşanıyor ve içerideki malzemeler dışarı savruluyor.
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