Bağcılar’da baskı atölyesindeki yangın korkuttu

Bağcılar’da bir iş merkezinin bodrum katındaki dijital baskı yapan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken tedbir amaçlı, Bahçelievler ve Sefaköy’den destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılan soğutma çalışmalarının ardından belli olacak. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.Servis yaptığı sırada yangını gördüğünü belirten Cemil Özalp, "Komşuyuz, ben servis çekiyordum. Birden baktım dumanlar yükseldi. Ama itfaiye müdahale ediyordu. Yaralı ve can kaybı yok. İnşallah bir daha olmaz" diye konuştu.