Bağcılar’da bitişik iki metruk binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar’da bitişik olan iki metruk binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangının atılan havai fişeğin çatıya düşmesiyle çıktığı iddia edildi.
Yangın “havai fişekten çıktı” iddiası
Yangını gören Mehmet Özel, “6-7 aydır bu karşımızdaki binaları boşaltmışlar. Ne kapı ne pencere bırakmışlar. Her gün tinerciler, sarhoşlar giriyorlar sabahlıyorlar. Polisler onları götürüyorlar, sonraki akşam yine geliyorlar. Bu akşam da arka tarafta havai fişek atıyorlardı. Havai fişekler de yamuk gidiyordu, düz gitmiyordu. Bir tanesi çatıya düştü. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı. Havai fişekten çıktı” şeklinde konuştu.