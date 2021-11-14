Bağcılar’da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi

Bağcılar’da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Binanın önce cephesi yola açılırken, dairede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bağcılar’da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi
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Bağcılar’da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Binanın önce cephesi yola açılırken, dairede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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