Bağcılar’da çatı yangını paniği

Bağcılar’da, iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede yan binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.20 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 2283 Sokaktaki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf durumu itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine gelen itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Alevler kısa sürede bitişik binanın çatısına sıçradı.

Bunun üzerine Bağcılar, Başakşehir ve Bahçelievler’den takviye ekipler sevk edildi. Yangının yan çatıya sıçraması nedeniyle vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, polis ekipleri olumsuzluk olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kimsenin yaralanmadığı yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İki binanın çatısında maddi hasara oluşurken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangınla ilgili konuşan çevredeki esnaf Ahmet Dağ, “İlk önce duman çıktı, çatı katında çıktı. Allah’tan o an hazırda kimse evde yoktu. Tabi bitişik olduğu için diğer çatıya da yansıdığı için, biraz hasar var. Çok şükür, yaralı ve can kaybı yok. Buradaki esnaf arkadaşlar haber verdi itfaiyeye” diye konuştu.