Bağcılar’da elektrikçi dükkanında korkutan yangın: Çalışanları itfaiye kurtardı

Bağcılar’da 4 katlı iş hanının zemin katında bulunan elektrikçi dükkanında yangın çıktı. İş yeri çalışanlarını kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 16.45’te Bağcılar Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi’ndeki iş hanının zemin katındaki elektrikçi dükkanında çıktı. İddiaya göre, cadde üzerindeki iş hanının zemin katındaki elektrikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkandan çıkan dumanlar bütün binayı sararken, cadde üzerinde büyük panik yaşandı. Binadan dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise ilk önce mahsur kalan çalışanları iş yerinden çıkarttı, daha sonra da yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede söndürüldü. İşyerinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay anı yaşananları anlatan Yılmaz Yakupçebioğlu, “Ben burada çalışıyorum işten çıktığımda baya dumanlar çıkıyordu. İtfaiye kısa sürede geldi ve hemen müdahale etti. Mahalleyi baya duman kapladı. Göz gözü görmüyordu. Yukarıdan insanları kurtardılar ondan sonra hemen söndürdüler. Bildiğim kadarıyla yan tarafta bir elektrikçi varmış ondan çıkmış daha sonra bütün binayı sarmış” dedi