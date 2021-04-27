Bağcılar’da fabrikada meydana gelen büyük patlama kamerada

Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde bir tekstil fabrikasında meydana gelen ve çevrede büyük hasara neden olan patlamanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Ortalığı savaş alanına çeviren patlamanın şiddeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bağcılar Güneşli Koçman Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında geçtiğimiz günlerde sabaha karşı büyük bir patlama yaşanmış, patlamanın şiddetiyle binada bulunan pencereler, kapılar ve duvar parçaları metrelerce ileriye yola fırlamıştı. Patlama hem fabrika da hem de çevrede bulunan binalarda büyük çapta hasara neden olmuştu. Patlamanın ardından çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürülmüştü. Patlamanın şans eseri sabaha karşı olması, fabrikada ve çevrede kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Patlamanın güvenlik kamerasına görüntüleri ortaya çıktı.

Patlama anı kamerada: Önce duman ardından büyük patlama

Görüntülerde patlamanın yaşandığı fabrikadan önce dumanlar yükseliyor. Bir süre devam eden dumanın ardından çok şiddetli bir patlama meydana geliyor. Büyük bir alev topunun çıktığı fabrikanın duvarları ve pencere parçaları çevreye saçılıyor. Bu sırada fabrikanın hemen yanında bulunan ve inşaatı yeni tamamlanmış ancak boş olan binanın da dış cephe parçaları patlıyor.

Patlamanın ardından büyük yangın

Patlamanın hemen ardından fabrikada büyük bir yangın çıkıyor. Bu sırada çevrede bulunanlar patlama nedeniyle olay yerine geliyor ve itfaiye ve polis ekiplerine bilgi veriyor. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi hemen yangına müdahale etmeye başlıyor.