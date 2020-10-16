Bağcılar’da fidye operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, Fatih’te Bangladeş uyruklu şahsı kaçıran ve ailesinden bin Euro fidye alan şebekeyi çökertti. Bağcılar’da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, mağdur şahsın Bağcılar’da bir adreste tutulduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler Eyüp G., Eren G. ve -Seyit A. isimli şüphelileri yakaladı. Evde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca ve 10 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak ceza evine gönderildi.