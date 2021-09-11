Bağcılar’da gasp etmeye çalıştıkları taksiye ateş açan şüphelilerden biri daha yakalandı

Bağcılar’da gasp etmeye çalıştıkları taksiciye ateş açan şüphelilerden biri daha yakalanırken, olayın taksinin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bağcılar, Bağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi’nde 2 Eylül tarihinde meydana geldi. Taksi şoförü İ.B.’nin (60) aracına binen iki kişi, tartıştıkları şoförü gasp etmek istedi. Taksi şoförü şahıslara direndi. Bunun üzerine silahını çıkartan şahıs, araca doğru ateş etti. Taksi şoförü İ.B. ise aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Şüpheliler yakalandı

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Uğur C.(28) gözaltına alınmış, çeşitli suçlardan 23 sabıka kaydı bulunan Uğur C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Firari zanlı Yunus E.G.(27) de önceki gün gözaltına alındı. 13 sabıka kaydı bulunan E.G ise adliyeye sevk edildi.

Gasp girişimi araç kamerasına yansıdı

Öte yandan, olayın taksinin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin önce şoför İ.B. ile tartıştıkları daha sonra araçtan indikleri görülüyor. Kameraya ayrıca Şoförün de araçtan indiği ardından dışarda devam eden tartışma sırasında İ.B.’nin hızla otomobiline binerek kaçtığı yansıyor.