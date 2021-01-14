Bağcılar’da gecekondu alev alev yandı

Bağcılar’da içinde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekondu da sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, 2525 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ailenin yaşadığı 2 katlı gecekondu da sobadan kaynaklı yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Yangında içeride, baba, anne ve çocuk büyük panik yaşadı. Aile kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrasında evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangının kendi evlerine sıçramasından endişe eden Alican Akar, “Ev bizim olduğu için yangının bizim eve sıçramasından dolayı yukarı çıkıp müdahale ettik. İtfaiye bekledik yapacak bir şeyimiz yoktu zaten, herhangi bir şey var mı yok mu bilmiyoruz" dedi.