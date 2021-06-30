Bağcılar’da ilkokulun çatısı alev alev yandı

Bağcılar’da bir okulun çatı çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Her hangi bir yaralanma olmazken, alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.Bağcılar, Güneşli’de bulunan 4 katlı Kocayusuf İlkokulunun çatısında iddiaya göre izolasyon çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmaların sonun yangın kontrol altına alındı. Okulda maddi hasar meydana geldi. Yangında yaralanan ve ölen olmadı. Okulun çatısı havadan görüntülendi.