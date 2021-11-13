Bağcılar’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

Bağcılar Otocenter’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Bağcılar’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
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Bağcılar Otocenter’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Otocenter’da yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Cemal Dündar ve oğlu Engin Dündar ile birlikte akrabaları Polat Dündar’ın içinde bulunduğu iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve Polat Dündar olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise saldırıda vurulanları kontrol etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu vurulan şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerin ardından cenazelerin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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