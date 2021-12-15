Bağcılar’da kaldırım çöktü, iki bina boşaltıldı

Bağcılar’da gece saatlerinde çöken kaldırım nedeniyle iki bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 552 Sokak’ta gece saatlerinde kaldırımda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle iki binanın temelinde boşluk meydana geldi. Çökmenin olduğu yere gelen bina sakinleri ise durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iki binayı tedbir amacıyla boşalttı. Sabah erken saatte olay yerine gelen Bağcılar Belediyesi’ne bağlı ekipler bina ve sokakta inceleme başlattı.

“Geçtiğimiz günler de yaşanan patlamanın etkisi olabilir”

Sokakta bulunan vatandaşların kendilerine haber verdiğini belirten bina sakini Engin Şentürk, “Akşam mahalledeki vatandaşlar kaldırımda bulunan göçüğü fark etmişler, bize haber verdiler. Biz de yetkili arkadaşları aradık belediyeden geldiler. Biz binayı onlar gelmeden tahliye ettik. Biz herhangi bir ses duymadık. Evde yeni oluşan herhangi bir çatlak yok. Geçtiğimiz günler de arka sokağımızda patlama meydana gelmiş ve arkasından çökme meydana gelmişti. Belki onun da bir etkisi olabilir” diye konuştu.