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Bağcılar’da korkutan yangın

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Bağcılar’da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden olurken, içeride mahsur kalan 3 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Bağcılar’da korkutan yangın
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Bağcılar’da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden olurken, içeride mahsur kalan 3 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar Yenigün Mahallesi, 634 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binayı duman kapladı. Bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler bu esnada apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi, merdiven yardımıyla kurtardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dairede hasar oluştu.

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