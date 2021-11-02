Bağcılar’da market gaspçılarına suçüstü

Bağcılar’da iki marketi bıçak zoruyla gasp eden iki kişi, girdikleri üçüncü marketi de soyup kaçmak isterken yakalandı. Gasp olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinde Bağcılar’da iki ayrı markette meydana gelen ve market çalışanlarına bıçak doğrultularak 5 bin TL’nin üzerinde paranın gasp edilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Suçüstünde yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler 30 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Bağcılar’da başka bir markete girip yine bıçak zoruyla kasadaki paraları gasp ederek oradan ayrılmaya çalışırken ekiplerce suçüstünde kıskıvrak yakalandı. Gaspçılar, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gaspçılar tutuklandı

Soygunculardan 6 adet suç kaydı bulunan Mehmet B. K. (28) ve 3 adet suç kaydı olan Nail D.(26) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar güvenlik kameralarında

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin girdikleri marketlerde çalışanlara bıçak doğrulttuğu ve bu şekilde kasadaki paraları alarak olay yerlerinden ayrıldıkları görüldü. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri son olayın hemen ardından polis ekiplerince suçüstünde yakalanma anları da güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.