Bağcılar’da meydan dayağı atılan tacizci tutuklandı

Bağcılar’da çocukları taciz ettiği iddiasıyla meydan dayağı atılan tacizci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 512 Sokak üzerinde, kuaförde çalışan iki erkek çocuk, aynı mahallede oturdukları bir kişi tarafından tacize uğradıklarını söylemiş, tacizi yaptığı iddia edilen şahsa, çocukların yakınları tarafından meydana dayağı atılarak polise teslim edilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan tacizci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.