Bağcılar’da öldürülen 3 kişinin ailesinin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor

Bağcılar Galericiler Sitesi’nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin ailelerinin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor. Acılı aileler, saldırıyı gerçekleştirilenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi’nde dün akşam saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar saldırganların kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Acılı ailenin Adli Tıp Kurumu’nun önündeki bekleyişi sürerken, hayatını kaybedenlerin yakınları saldırıyı gerçekleştirilenlerin bir an önce bulunmasını istedi.

"Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz"

Amca Mustafa Dündar, olayın seyrini bilmediklerini söyleyerek, "Tahminimize göre akrabalarımız bir araba bakmak için

gitmişler. Orada araba pazarlığı esnasında sözlü tartışma çıkmıştı bunlar oradan ayrıldıktan sonra. Biz de net bilmiyoruz. Sonradan bunlar peşlerinden gidip katletmişler. Faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu katliamdır" dedi.

Deniz Dündar ise, "İstanbul’un göbeğinde alenen insanların gözü önünde acı bir olay yaşandı. Olayın yapılışıyla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Bu olayın bu kadar olması hayret verici. Bu kadar kolay bir ölüm olamaz" diye konuştu.

Şok içinde olduklarını belirten Recep Dündar, “Büyük bir acı yaşıyoruz. Şok içindeyiz. Yani ne söylesek az. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.