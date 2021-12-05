Bağcılar’da patlama paniğe neden oldu

Bağcılar’da bir apartmanın 3’üncü katında yaşanan patlama, mahallede paniğe yol açtı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edildi.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi 548. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 3’üncü katında patlama meydana geldi. Patlama ile binanın çatısından alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Patlamanın yaşandığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevredeki gecekondulara da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altında alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede panik yaşandı. Polis ekipleri ve itfaiye, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Polisin doğalgaz üzerinde durduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Eyüp Terzi, patlama sesine uyandıklarını ifade ederek, “Sabah yatıyorduk bir patlama oldu, baktığımda çatı uçuyordu. Çatının düşmesiyle yangın çıktı. Neden patlama olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla evde kimse yok" diye konuştu.