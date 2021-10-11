Bağcılar’da polis memuru Erkan Gökteke’yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar’ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Serdar Balta’nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapsine karar verirken, Suça Sü

Bağcılar’da polis memuru Erkan Gökteke’yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar’ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Serdar Balta’nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapsine karar verirken, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Oğuzhan I. ile Reis B.’nin ise 1 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

Bağcılar’da polis memuru Erkan Gökteke’yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar’ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Serdar Balta’nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapsine karar verirken, Suça Sü
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Bağcılar’da polis memuru Erkan Gökteke’yi şehit edip olay yerindeki diğer polis memuru Yunus Nacar’ı yaralayan sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Serdar Balta’nın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapsine karar verirken, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Oğuzhan I. ile Reis B.’nin ise 1 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

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