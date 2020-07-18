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Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

BAĞCILAR YÜZYIL MAHALLESİ'NDE POLİSE YÖNELİK GERÇEKLEŞEN SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI.

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde polise yönelik gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde yakalanmak üzere olan saldırganın yakın mesafeden polise ateş açarak kaçtığı görülüyor.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde bir polisin şehit olduğu silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin koşar adımlarla yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde şüphelileri yakalamak için hızla gelen polislerin araçtan indikleri sırada bir şüphelinin yakın mesafeden ateş açtığı görülüyor. Görüntülerde şüphelilerin olaydan sonra hızla uzaklaştıkları görülüyor.

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