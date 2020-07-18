Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde bir polisin şehit olduğu silahlı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin koşar adımlarla yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde şüphelileri yakalamak için hızla gelen polislerin araçtan indikleri sırada bir şüphelinin yakın mesafeden ateş açtığı görülüyor. Görüntülerde şüphelilerin olaydan sonra hızla uzaklaştıkları görülüyor.
Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada
BAĞCILAR YÜZYIL MAHALLESİ'NDE POLİSE YÖNELİK GERÇEKLEŞEN SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI.
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