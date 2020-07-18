banner3088

Bağcılar’da polise yönelik silahlı saldırı

Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

Bağcılar’da polise yönelik silahlı saldırı
Bağcılar’da 100. Yıl mahallesinde polise yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hafifi şekilde yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken kaçan 2 kişinin yakalanması için polise çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bağcılar’da 2 polisin silahla yaralanmasına ilişkin...
Bağcılar’da 2 polisin silahla yaralanmasına ilişkin...
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197