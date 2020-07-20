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Bağcılar’da polisi şehit eden zanlıların ifade işlemleri başladı

Bağcılar’da polis memuru Erhan Gökteke’yi şehit eden 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek ifadelerinin alınmasına başlandı.

Bağcılar’da polisi şehit eden zanlıların ifade işlemleri başladı

Bağcılar’da polis memuru Erhan Gökteke’yi şehit eden 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek ifadelerinin alınmasına başlandı.

Bağcılar’da görev yapan polis Erhan Gökteke’nin şehit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda polis ekipleri tarafından şüpheli Serdar B., Oğuzhan I. ve yaşı 18’den küçük Kadir A. ve Reis B. yakalanmıştı. Reis B.’nin 75 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenilmişti. Şüpheliler bugün olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi savcıya ifade vermeye başladı.

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