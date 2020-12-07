Bağcılar’da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Bağcılar’da matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirirken 3 kişiyi de gözaltına aldı.
1 milyon 56 bin lira sahte banknotAdreste yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin lira sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca ile çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs, 5 Aralık’ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.