Bağcılar’da yol çöktü, 3 metrelik çukur oluştu

Bağcılar’da yolda çökme meydana geldi. 3 metrelik çukurun oluştuğu cadde, trafiğe kapatıldı

Olay, 10.30 sıralarında Bağcılar Molla Gürani Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddede henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmeyi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, herhangi bir aracın düşmemesi ise yaşanabilecek bir kazayı önledi.

Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde oluşan çökme etrafından ekipler güvenlik önlemi aldı. Bağcılar istikameti tamamen kapanırken, gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.