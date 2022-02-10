Bağcılar’daki kıskançlık cinayetine müebbet hapis istemi

Bağcılar’da eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü İkram Özer’i kurşun yağdırıp öldüren Özcan Daşdemir hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanık Daşdemir’in müebbet hapis ile 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bağcılar’da eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü İkram Özer’e çalıştığı marketin önünde kurşun yağdırıp öldüren ve olay yerinde bulunan Resul Kavak’ın ağır yaralanmasına sebep olan Özcan Daşdemir’in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Özcan Daşdemir’in ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi ile ‘olası kast ile kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık ve avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.