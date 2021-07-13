Bağdat Caddesi’nde yaşlı kadının ölümüne neden olan araç sürücüsü tutuklandı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 8 Temmuz günü meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal, aşırı hızla seyreden Bülent K.’nın(25) çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Bülent K., ‘yurt dışına çıkma yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Şüpheli Bülent K., savcılıkça yeniden gözaltına alındı.
“Olaydan dolayı pişmanım”
Şüpheli ifadesinin devamında, “Şoka girdim aracı durdurdum ve yardım etmek istedim. Ben ambulansı aradım, olay yerine ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdılar. Yine çevredeki vatandaşlar da kazadan dolayı beni darp ettiler. Bu olaydan dolayı pişmanım. Darp ile ilgili kimseden de şikayetçi değilim. Bu kazada olayın olduğu yerde yaya geçidi yoktu. Bundan ötürü önüme birinin çıkabileceğini öngöremedim. Ayrıca ben olayda hiçbir şekilde makas atarak ilerlemiyordum, çok hızlı bir şekilde sürmüyordum” diye konuştu.
TutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen Bülent K., “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, mahkeme sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.