Olay, saat 03:00 sıraların Basın Ekspres yolu Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde hızlı şekilde seyir halinde olan 34 MP 3744 plakalı Hamdi Jawarish yönetimindeki otomobil, arıza yaptığı için sağ şeritte duran Hüseyin Dağ yönetimindeki 34 LOJ 96 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası yaralan iki sürücü olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, arıza yapan otomobildeki Pusar isim köpek de yakınları tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza nedeniyle ağır hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Bahçelievler basın ekspres yolunda trafik kazası:2 yaralı
BAHÇELİEVLER BASIN EKSPRES YOLUNDA HIZLI ŞEKİLDE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİL, ARIZA YAPARAK EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI. KAZADA YARALANAN 2 KİŞİ OLAY YERİNE GELEN AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.
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