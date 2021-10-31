Bahçelievler’de 6 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı

Bahçelievler’de 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler sokakta paniğe neden oldu. Dairede bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla hemen dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dairede maddi hasar oluştu.