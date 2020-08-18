Bahçelievler’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bahçelievler’de bir şahıs alacak verecek meselesi yüzünde kavga ettiği arkadaşını araç içinde silahla vurdu. İçinde vurulduğu araçla hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İçinde vurulduğu araçla hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı
Ağır yaralanan Orhan ise çevredekiler tarafından içinde vurulduğu araç ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşını vuran Emirhan ise berber dükkanında polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olay yerinde ve araçta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.