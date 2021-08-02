banner4352

Bahçelievler’de çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

banner4243

Bahçelievler’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Bahçelievler’de çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
banner3909

Bahçelievler’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay Bahçelievler, Merkez Mahallesi Hür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 4 katlı bir binanın çatısı katında yangın çıktı. Binanın altında bulunan lokantanın bacasından kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle mahallede büyük bir panik yaşandı. O sırada binada bulunanlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, ihbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevler yan binaya sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatı katında hasar oluştu.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arnavutköy’de tatil dönüşü feci kaza: 2 kişi...
Arnavutköy’de tatil dönüşü feci kaza: 2 kişi...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4321

banner3841