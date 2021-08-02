Bahçelievler’de çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bahçelievler’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.Olay Bahçelievler, Merkez Mahallesi Hür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 4 katlı bir binanın çatısı katında yangın çıktı. Binanın altında bulunan lokantanın bacasından kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle mahallede büyük bir panik yaşandı. O sırada binada bulunanlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, ihbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe kapılan mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, alevler yan binaya sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatı katında hasar oluştu.