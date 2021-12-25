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Bahçelievler’de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.’yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisi sürüyor.

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Bahçelievler’de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.’yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisi sürüyor.

Bahçelievler’de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.’yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisi sürüyor.

Bahçelievler’de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.’yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisi sürüyor.

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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son...
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  1. GENEL

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