Bahçelievler’de eğlence mekanına korona virüs baskını

Bahçelievler’de korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına yapılan baskında 23 kişiye toplam 73 bin 140 lira para cezası kesildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece gelen ihbarı değerlendirerek Şirinevler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi’nde bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Dışarıdan kapalı görünen söz konusu iş yerinde yapılan kontrolde, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde içeride 23 kişinin olduğu tespit edildi.

Eğlenen şahıslara 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 73 bin 140 lira idari para cezası verildi. Söz konusu eğlence mekanı İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.