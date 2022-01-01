Bahçelievler’de eğlence mekanlarına denetim

Bahçelievler’de yılbaşı nedeniyle eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.

Bahçelievler’de yılbaşına saatler kala, eğlence mekanlarına denetim düzenlendi. Bahçelievler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, polisler, maliye ile ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, mekanların alkollü içki satış belgesi, ruhsatları, hijyen kurallarına uyup uymadıkları ve Tarım ve Orman Bakanlığından alınan işletme kayıt belgeleri kontrol edildi. Denetlemeler hakkında konuşan Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürü Yavuz Acar, “Bölgemizde faaliyet gösteren alkollü mekanların denetimlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde yeni yıla girmeleri hususunda denetimlerimizi yapıyoruz. An itibariyle 20’den fazla eğlence mekanını denetledik. Denetimlerimiz şu ana kadar yaptığımız denetimlerde mekanların ruhsatları vardı. İlçe Tarım Müdürlüğünden ekipler de çalışmalarını yapıyor. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. İlerleyen saatlerde diğer mekanların da takibi yapılacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, esnafı gezdi. Başkan Bahadır, çalışanların yeni yılını tebrik etti.