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Bahçelievler’de gasp dehşetindeki bir şüpheli yakalandı

Bahçelievler’de restoran sahibini önce darp edip sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya atan şüphelilerden birisi yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler’de gasp dehşetindeki bir şüpheli yakalandı

Bahçelievler’de restoran sahibini önce darp edip sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya atan şüphelilerden birisi yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler’de otomobil alım satım bahanesiyle 4 kişilik grup, restoran sahibi bir kişiyi dere yatağına götürüp silah zoruyla gasp etmek istemiş, şüpheliler de darp ettikleri şahsı yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına atmıştı. Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırılırken şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, sonra işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Tekrar haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden bir tanesinin askerde olduğu öğrenilirken, polis diğer şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerden birinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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