Bahçelievler’de gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan adam dehşet anlarını anlattı

İstanbul Bahçelievler’de 4 kişinin önce darp edip sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya attığı Suriyeli Muhammed Selmo, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kolunda platin olduğunu söyleyen Selmo, “Bir kişi yüzüme vurdu. Ben kendimi kaybettim yatıyorum. Ondan sonra beni attılar aşağı” dedi.
Yaşanan olayı anbean anlatan Muhammed Selmo, “Ben geziyordum. Dört kişi beni durdurdu. Ne istiyorsun dedim. Sen bu arabayı satıyor musun? Dedi. Evet satıyorum dedim kaç model dedi ben de 2011 model dedim. Bakalım nasıl araba dediler gelin dedim. 200-300 metre gezdik aracın modelini fiyatını söyledim konuşuyorum. Ben kullanmak istiyorum aracı dedi gel dedim. Direksiyonu verdim arkaya oturdum. Boynuma silah dayadı para varsa ver dedi. Para yok dedim. Silahla kafama vurdular. Ne kadar para varsa ver dediler. Para yok dedim. Sende bu kadar para nasıl var, sen ne iş yapıyorsun dedi küfür etti. Kavga etmeye başladık vurdum. Bir kişi yüzüme vurdu. Ben kendimi kaybettim yatıyorum. Ondan sonra beni attılar aşağı. İki kişiyi tanıyorum iki kişiyi tanımıyorum. Telefon ve paramı aldılar. 2-3 gün önce şahıslar yakalandı” şeklinde anlattı.