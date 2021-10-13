Bahçelievler’de hafif ticari araç alev alev yandı

Bahçelievler’de seyir halindeki hafif ticari araç motor bölümünden bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi’nde ilerleyen hafif ticari araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ali Arslan İdaresindeki 60 ABA 442 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı kenara çekerek yangın tüpüyle söndürmeye çalışsa da motor bölümündeki yangın bir anda aracın tamamını sardı. Araç adeta alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Aracın tutuştuğu anı anlatan sürücüsü Ali Arslan, “Arabayla yukarıdan aşağıya doğru gelirken duman çıktı. Ben de sağa çektim ama söndüremedik. Oradan buraya kadar geldim çok gitmedim. Ön taraftan duman çıktı tüp ile söndüremedik” dedi.