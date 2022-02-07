Bahçelievler’de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın

Bahçelievler’de bir kumaş baskı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı iş yerinin kumaş baskı atölyesi olarak kullanılan ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.