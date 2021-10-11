Bahçelievler’de ’makas terörü’ kamerada

Bahçelievler’de yolda makas atarak ilerleyen araç, iki araca çarptı. O anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Olay, dün 23.30 sıralarında Bahçelievler mevkiinde, E-5 Ankara istikametinde meydana geldi. Üç şeritli yolun sağ şeridinden sol şeridine geçmek isteyen sürücü, bir otomobile ve taksiye çarptı. Makas atan sürücünün çarptığı araç yolda savrularak dururken, taksi bariyerlere çarpıp savruldu. Kazanın yaşandığı esnada arkadan gelen kamyonetin sürücüsü ise kazada önüne çıkan iki aracı fark ederek manevra yaptı. Olayda, 3 araçta maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan kaza anı trafikte ilerleyen bir aracın kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şerit değiştiren aracın, diğer araçlara nasıl çarptığı görülüyor.