Bahçelievler’de sadaka kutusu hırsızı kamerada

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Bahçelievler’de bir dükkana giren şahıs, sadaka kutularını poşete koyup çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Bahçelievler’de sadaka kutusu hırsızı kamerada
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Bahçelievler’de bir dükkana giren şahıs, sadaka kutularını poşete koyup çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay Bahçelievler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye bir adam gözüne kestirdiği lokantanın önüne geldi. Dükkanın çevresini kolaçan eden şüpheli şahıs, uzun süre içeriye girmek için uygun zamanı kolladı. İş yerine giren şahıs lokantada kimsenin olmadığı bir anda gözüne kestirdiği sadaka kutularını poşete koyup çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahısın sadaka kutularını çalması kameralara yansıdı.

Görüntülerde şahsın uzun süre dükkanın önünde beklediği görülüyor. Şahsın daha sonra dükkana girip çaldığı sadaka kutularıyla dükkandan çıktığı görülüyor.
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