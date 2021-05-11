Bahçelievler’de yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler’de tek katlı bir marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken marangoz atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Olay Bahçelievler Merkez Mahallesi, Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek katlı bir marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler sokak üzerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Şenol Korkmaz korktuklarını dile getirerek, “Ben uyuyordum çıktım iki kova su attım ama o zamana kadar içeriyi sarmıştı içeride boyahane vardı onlara bereket ki itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürdüler. Dışarıda tinerciler var burası yıkıntı bir yer kentsel dönüşüm diye çevirdiler dışını tenekeyle. Bize de sağır kalıyor arka tarafımızda kaldığı için göremedik” diye konuştu.